Зеленский выделил на военные нужды более 21 процента ВВП Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о финансировании оборонного сектора в 2024 году.

Согласно указу, правительству необходимо «обеспечить увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований бюджетного законодательства, а также принять в 2024 году меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины».

Правительству поручено в ходе доработки проекта закона «О государственном бюджете Украины на 2024 год» обеспечить выделение на нужды безопасности и обороны 21,6% ВВП, что составит не менее 1 692 613,0 млн гривен.