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Армянского солдата мог убить его сослуживец

Армянского солдата мог убить его сослуживец

В СК Армении ведется следствие с целью выяснения всех обстоятельств убийства военнослужащего срочной службы сослуживцем.

Согласно информации пресс-службы СК республики, из Военной полиции Минобороны РА 9 октября 2023 года поступило сообщение о гибели военнослужащего срочной службы, рядового Нарека Назаряна в результате выстрела, произведенного другим солдатом-срочником. Назаряну было нанесено смертельное ранение в области головы. Инцидент произошел на боевой позиции, расположенной в юго-восточном направлении оборонительного района одной из воинских частей.

По данному факту инициировано уголовное производство по части 1 статьи 155 УК Армении.

По обоснованному подозрению в совершении указанного преступного деяния вышеупомянутый сослуживец задержан. Предварительное следствие продолжается

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