Усубов: Каждый упущенный день приближает Армению к еще большим потерям

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Каждый упущенный день до подписания мирного договора с Азербайджаном приближает Армению к еще большим потерям.

Об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковника Рамиля Усубова, опубликованной в официальной прессе.

Р.Усубов отметил, наибольший ущерб от канувшего в историю нагорно-карабахского конфликта понес и до сих пор несет именно армянский народ и в целом Армения.

«Политический хаос, экономический и социальный упадок, коррумпированный государственный аппарат, разгромленная армия и позорное поражение, наконец, гражданский конфликт, массовая миграция за границу и другие подобные факторы, отражающие трагедии армянского народа, свидетельствуют о том, что Армения уже находится на грани безвозвратного и окончательного краха. Призывы армянской общественности открыть новую страницу в истории страны вселяют надежду на то, что Армения все же будет стремиться к скорейшему подписанию мирного договора», – говорится в статье.

Усубов подчеркнул, каждый упущенный день до подписания мирного договора с Азербайджаном приближает Армению к еще большим потерям.

«Завершение процесса делимитации и демаркации границ, подписание мирного договора сейчас необходимо в большей степени Армении. Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность, наши границы взяты под полный контроль», – отмечает Усубов.