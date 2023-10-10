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Российский тренер с мировым именем разразилась проклятиями в адрес ISU

Российский тренер с мировым именем разразилась проклятиями в адрес ISU

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) не снимать санкции с российских фигуристов.

«Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы заглохли. Но мы не позволим этого сделать! В этом сезоне ребята хороши как никогда», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

9 октября президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что союз не обсуждал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании в Лозанне, которое прошло с 6 по 8 октября. Позже ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.

ISU 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.

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