Кадыров хочет отправить в Палестину чеченцев в ранге миротворцев (видео)

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Чеченский лидер Рамзан Кадыров обратился к мировому сообществу с призывом принять справедливое решение по поводу ситуации в Палестине. Он также заявил, что чеченские подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка.

«Обращаюсь к лидерам мусульманских стран — создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков. Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее», — сказал глава Чечни.

Кадыров отметил, что лично бывал в Израиле.

«Наша мирная делегация на себе испытала попытки неприкрытой провокации. Поэтому я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки. В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям», — добавил он.

