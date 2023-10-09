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Нетаньяху: Я велел атаковать ХАМАС так, как мы еще никогда не атаковали

Нетаньяху: Я велел атаковать ХАМАС так, как мы еще никогда не атаковали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, пообещав довести войну против боевиков ХАМАС до победного конца.

По словам главы правительства, сейчас Израиль находится в состоянии войны за свое существование.

«Эту войну навязали нам звери, прославляющие убийство женщин, детей и стариков. Зверства, совершаемые ХАМАС, не наблюдались со времен зверств ИГИЛ. Детей связывали и казнили вместе с остальными членами их семей, молодых девушек и парней расстреливали в спину. Мы всегда знали, что такое ХАМАС. Теперь весь мир знает. ХАМАС — это ИГИЛ. И мы победим точно так же, как просвещенный мир победил ИГИЛ. ХАМАС хотел войны, он ее получит», — заявил Нетаньяху .

Он отметил, что на территории Израиля еще остается некоторое количество террористов.

Я отдал распоряжение атаковать ХАМАС так, как мы еще никогда их не атаковали раньше. И это происходит прямо сейчас.

Мы только начали нашу войну против ХАМАС. То, что вы видите сейчас в Газе — только начало. Мы уничтожили сотни террористов и мы не остановимся. Мы найдем их в любой дыре. Это уже происходит и будет происходить дальше.

Нетаньяху добавил, что предложил лидерам оппозиции без каких-либо предварительных условий присоединиться к правительству национального единства — также как это сделали израильские политики во время войны Судного дня 50 лет назад.

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