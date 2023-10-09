Герцог: Со времен Холокоста не было убито так много евреев за один день (видео)

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На мой взгляд, со времен Холокоста не было убито так много евреев за один день.

Об этом сказал президент Израиля Ицхак Герцог в послании международному сообществу в понедельник.

«Со времен Холокоста мы не были свидетелями сцен, когда еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек, даже переживших Холокост, загоняли в грузовики и увозили в плен», – добавил он.

Герцог также сравнил бойцов ХАМАС с ИГИЛ и назвал их монстрами.

«ХАМАС импортировал, перенял и воспроизвел жестокость ИГИЛ, вторгаясь в дома гражданских лиц в праздничные дни и хладнокровно убивая целые семьи. (…) Жестокость. Бесчеловечность. Варварство монстров. Не люди – монстры», – сказал он.