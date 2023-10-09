Герцог: Со времен Холокоста не было убито так много евреев за один день (видео)

На мой взгляд, со времен Холокоста не было убито так много евреев за один день.
Об этом сказал президент Израиля Ицхак Герцог в послании международному сообществу в понедельник.
«Со времен Холокоста мы не были свидетелями сцен, когда еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек, даже переживших Холокост, загоняли в грузовики и увозили в плен», – добавил он.
Герцог также сравнил бойцов ХАМАС с ИГИЛ и назвал их монстрами.
«ХАМАС импортировал, перенял и воспроизвел жестокость ИГИЛ, вторгаясь в дома гражданских лиц в праздничные дни и хладнокровно убивая целые семьи. (…) Жестокость. Бесчеловечность. Варварство монстров. Не люди – монстры», – сказал он.