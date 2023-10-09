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Байден одобрил передачу ATACMS Киеву еще до визита Зеленского в США

Байден одобрил передачу ATACMS Киеву еще до визита Зеленского в США

Президент Джо Байден принял решение передать Украине ракеты ATACMS перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом сообщает The New Yorker.

«В сентябре, незадолго до того, как Зеленский совершил свой второй визит в Вашингтон после вторжения, Байден одобрил отправку ATACMS в Украину после почти года сопротивления этой идее», – говорится в материале.

Отмечается, что тем временем американские официальные лица провели два раунда официальных переговоров с Украиной относительно условий меморандума о взаимопонимании.

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