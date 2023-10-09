Пашинян набросился на нежелающих служить в армии

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает попытки граждан уклониться от службы в армии одной из проблем безопасности страны.

Об этом он сказал на совещании в Следственном комитете, приуроченном к очередной годовщине формирования структуры.

«Мы с огромной болью воспринимаем существующие проблемы в сфере безопасности страны. Но вы посмотрите, в 2023 году в Армении возбуждаются уголовные дела касательно освобождения от военной службы за взятку. Кто это все делает? Давайте зафиксируем – люди с наивысшими призваниями: врачи и военные», – заявил он.

Попытки уклониться от армии Пашинян считает «красной линией», за которой уже начинаются проблемы страны.