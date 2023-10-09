Байрамов: Принимаются меры в связи с реинтеграцией карабахских армян |
Азербайджан совместно с РМК возьмет под охрану сданное армянскими боевиками оружие |
Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (фото, видео) |
Азербайджан предоставил энергосектору Украины 10 грузов гумпомощи (фото) |
В Израиле требуют уничтожить ХАМАС |
В АЖД раскрыли сроки открытия азербайджанского участка Зангезурского коридора |
Очередное лицемерие Запада: террористов ХАМАС прикрывать не стали. А армянских? |
Посол Израиля вновь поблагодарил народ Азербайджана (видео) |
Медуслуги в Ханкенди доступны круглосуточно |
Главное Мир

Пашинян набросился на нежелающих служить в армии

Пашинян набросился на нежелающих служить в армии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает попытки граждан уклониться от службы в армии одной из проблем безопасности страны.

Об этом он сказал на совещании в Следственном комитете, приуроченном к очередной годовщине формирования структуры.

«Мы с огромной болью воспринимаем существующие проблемы в сфере безопасности страны. Но вы посмотрите, в 2023 году в Армении возбуждаются уголовные дела касательно освобождения от военной службы за взятку. Кто это все делает? Давайте зафиксируем – люди с наивысшими призваниями: врачи и военные», – заявил он.

Попытки уклониться от армии Пашинян считает «красной линией», за которой уже начинаются проблемы страны.

Теги:
Из этой рубрики
Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (фото, видео)
Мир

Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (фото, видео)

2023/10/09, 20:24
Азербайджан предоставил энергосектору Украины 10 грузов гумпомощи (фото)
Мир

Азербайджан предоставил энергосектору Украины 10 грузов гумпомощи (фото)

2023/10/09, 20:22
В Израиле требуют уничтожить ХАМАС
Мир

В Израиле требуют уничтожить ХАМАС

2023/10/09, 20:08
У Нетаньяху отрицают предупреждение Каира о нападении ХАМАС
Мир

У Нетаньяху отрицают предупреждение Каира о нападении ХАМАС

2023/10/09, 20:01
Число погибших израильтян возросло до 800 человек, 2616 пострадали (обновлено)
Мир

Число погибших израильтян возросло до 800 человек, 2616 пострадали (обновлено)

2023/10/09, 19:48
Байден не против наземной операции Израиля
Мир

Байден не против наземной операции Израиля

2023/10/09, 19:38
Пашинян набросился на нежелающих служить в армии
Мир

Пашинян набросился на нежелающих служить в армии

2023/10/09, 18:41
Боевики ХАМАС задели мечеть Кадырова
Мир

Боевики ХАМАС задели мечеть Кадырова

2023/10/09, 18:35
Эстония внесла Армению в список «опасных» стран
Мир

Эстония внесла Армению в список «опасных» стран

2023/10/09, 17:45