Нобелевскую премию по экономике получила исследовательница роли женщин

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Премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля в области экономики за 2023 год получила американская исследовательница Клаудия Голдин. Поводом для награды стало за улучшение понимания роли женщин на рынке труда, сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Голдин — экономист, историк экономики, специалист по экономике труда и гендерным вопросам. Она является профессором Гарвардского университета, сотрудницей Национального бюро экономических исследований, членом Национальной академии наук США и Американского философского общества. Считается одной из самых влиятельных женщин-экономистов в мире.