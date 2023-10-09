Пассажиры AZAL смогут без штрафа вернуть билеты в Израиль и в обратном направлении

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Пассажирам рейсов AZAL в/из Израиля, которые не смогли воспользоваться услугами авиакомпании в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией в стране, разрешен полный возврат стоимости авиабилета без штрафов или бесплатное перебронирование.

Пассажирам рейсов AZAL в/из международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве с авиабилетами, выписанными до 7 октября включительно, с датой вылета с 8 октября до 1 ноября, разрешен возврат в рамках процедуры involuntary или переоформление на любые другие даты до 30 ноября 2023 года включительно.

«Авиакомпания принимает меры, чтобы обеспечить пассажиров гибкими условиями в этой сложной ситуации. При изменениях или обновлениях в расписании рейсов пассажиры «Азербайджанских авиалиний» будут оперативно проинформированы об этом. Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться в колл-центр «Азербайджанских авиалиний» по адресу [email protected]», – говорится в сообщении.