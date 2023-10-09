Фуад Хаимов: Воевать в Израиле собираются не один месяц, все закончится ударами по главному спонсору ХАМАС

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На Ближнем Востоке могут возникнуть реалии, где можно будет договориться о мире, но все это произойдет после уничтожения террористов. Таким мнением поделился с Minval.az политолог Фуад Хаимов, комментируя войну в Израиле.

По его словам, все что произошло 7 октября, вызывает много вопросов.

«Первый и главный вопрос: как террористы смогли прорвать забор безопасности, даже комбинированной атакой и не встретить сопротивления. В халатность одного солдата или десятка солдат еще поверить можно, но в халатность системы… Оставим этот вопрос специалистам и комиссии, которая создается после каждой войны в Израиле», – сказал он.

Аналитик отмечает, что Израиль пребывает до сих пор в глубоком шоке от ситуации и количества жертв. Эксперт добавил, что такое происходило ровно 50 лет назад во время войны судного дня, когда государство неожиданно подверглось нападению со стороны Египта и Сирии.

«Тогда ситуация была взята под контроль, но из-за провала в первые дни потери были большими. Но после всех войн в Израиле ситуация на Ближнем Востоке менялась кардинально (войн, не антитеррористических операций или спецопераций, каких было много). И эта война не будет исключением. По словам израильских политиков и намеков американских, все Сектором Газа не закончится. Скорее всего, поэтапно будет решаться проблема террористов на западном берегу реки Иордан, а на следующем этапе – в Ливане», – добавил он.

Политолог подчеркнул, что после этого все может закончиться ударами по Ирану, главному спонсору ХАМАС.

«Ведь не зря к Израилю уже плывет американская авианосная ударная группа, и все военные базы на Ближнем Востоке приведены в полную боевую готовность (для отражения возможной агрессии). Для чего это нужно было Ирану? Первая задача, которую они решали – это помешать сделке Саудовской Аравии с Израилем, который мог изменить полностью ситуацию на Ближнем Востоке. Во-вторых, вернуть внимание мира на Ближний Восток. В-третьих, объединить силы сопротивления как в Секторе Газа, так и на западном берегу», – считает аналитик.

Но так или иначе в Израиле последние два дня приняты очень серьезные меры и оглашены цели. Внутренняя израильская политика отошла на второй план, и все разногласия внутри Израиля ушли с первых полос газет, добавил эксперт.

«Вопрос национального правительства практически решен, военно-политическое руководство Израиля ввело в действие специальный пункт «40 алеф», означающий объявление войны и не применяемый с 1973 года, что дает армии полную свободу действий. Народ объединен впервые за много лет. Главное требование внутри народа – полностью решить проблему террористов, оно было оглашено министром обороны Израиля как главная цель. В войнах победу обеспечивает только выполнение главной цели, а поражения народ Израиля не простит ни правительству, ни лично Нетаньяху», – подчеркнул он.

Аналитик отмечает, что о каких-то сроках окончания войны говорить рано, но по количеству вызванных резервистов (уже около 100 000 человек), воевать в Израиле собираются не один месяц.

«Ближний Восток вступает в фазу глобального изменения – это по серьезнее сирийского конфликта, так как именно сейчас будут решаться главные вопросы, которые на протяжении многих лет откладывались в долгий ящик, а именно, вопрос глобального терроризма и их спонсоров. И может, после этого на Ближнем Востоке возникнут новые реалии, когда можно будет договориться о мире», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев