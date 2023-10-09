Покорившие Гранаду победители ликуют

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Иногда в ходе больших и знаковых событий случаются эпизоды, которые заслоняют собой даже самое актуальное. Затем вокруг них закручиваются лихие сюжеты, а герои фрагментов становятся чуть ли не самыми значительными героями событийного ряда.

Во время саммита Европейского политического сообщества в Гранаде армянский премьер Никол Пашинян блистал во всей красе. Ему подфартило тем, что президент Ильхам Алиев отказался от участия. Что ни говори, рядом с азербайджанским лидером армянский премьер всегда скукоживается, проявляет неуверенность и, как следствие, довольствуется местом в его тени. В Испании же, предоставленный сам себе, да еще и в окружении западных патронов-опекунов он вдоволь насладился благоприятствующими обстоятельствами. Тем более армянский агитпроп поторопился приятно удивить общество «очередной победой хайской дипломатии».

Как свидетельствует иреванская пресса, «Армения в Гранаде получила то, что хотела, одержав серьезную победу». О том, в чём в понимании армянской стороны заключен смысл раздобытой победы, чуть позже. А пока о важном эпизоде, который произошел на полях континентального саммита, заслонив собой квинтэссенцию главного процесса. Иреван пополнил стратегический багаж Пашиняна за счет незапланированной встречи с очень важной персоной современной демократической эпохи, лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

С точки зрения модераторов либеральной тусовки, оба этих человека являются признанными столпами нового времени, за ними есть и должна быть большая сила. Если Никол Пашинян является символом победившей «демократии», то Тихановская олицетворяет образ медленно и верно двигающейся к заветной цели подвижницы. Но, кажется, кроме нее самой и небольшой группы ее западных коучей, мало кто верит в победу белорусской революции.

Не важно, как сложатся ставшие для нее проблематичными обстоятельства в будущем. Главное в том, что она в глазах Макрона, Шольца, Байдена и других патриархов западной цивилизации застолбила за собой репутацию неутомимого борца. На нее равняются, ей всегда есть место в больших салонах, где решаются судьбы либерального мира.

Тихановская всегда открыта к общению с соратниками по борьбе, и на этот раз она подтвердила свою благосклонность методике солидаризации. Если большевики сто лет назад думали и мыслили категориями мировой революции ради победы всего пролетариата, то нынешние свободные демократы предъявляют права на глобальную победу над «тиранией, авторитаризмом и всевозможными диктатурами» не мытьем, так катанием. Повторяют технологию большевиков, но на пути к иным целям.

Тихановская, пользуясь моментом, выразила соболезнования Николу Воваевичу. Правда, не уточняется в связи с чем. То ли с «исходом армян из Карабаха», хотя их никто не подвергал этнической чистке, как это сделала Армения на закате прошлого века с азербайджанцами, то ли по поводу задержания Рубена Варданяна, Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и других героев арцаха, то ли по другим поводам.

Главное, Тихановская чуть ли не испортила демократическую обедню, нарушив режим витальности, который обычно бьет ключом в ходе событий в Гранаде. Пашинян, как и подобает джентльмену, любезно пообщавшись с «символом» новой эпохи, заверил собеседницу, что они на единой волне, и сделают все возможное, чтобы еще сильнее раздуть животворящей огонь «свободы» ради спасения страждущих.

Ну, а как же иначе, сами спаслись, теперь необходимо подумать о других, что еле выдерживают прессинг темных сил.

В середине прошлого века умудренные опытом люди на всех широтах говорили, что фашизм есть худшее из всего, что может придумать человек. Потому что он насаждал диктат, опираясь на насилие. И люди были правы. Фашизм канул, потому что против него объединилось большинство.

В сегодняшних реалиях есть другая форма диктата, не слабее фашизма. И она насаждает насилие, навязывая народам «свободу». Ее вкусили на Севере Африки, в Ираке и Афганистане, Сирии, в нескольких постсоветских странах, да и в той же Армении, где либеральный контент благополучно сросся с сепаратизмом, армянским фашизмом в версии цехакронизма, сотворив очень много крови на протяжении трех десятилетий.

Вопросом вопросов на сегодня является: почему отдельным демократиям разрешается воспевать кровопийц и гангстеров наподобие Гарегина Нжде, а другим отказывается в праве восстанавливать территориальную целостность от оккупации, или же не разрешается разглашать грехи «демократизировавшихся»?! Интересно, не так ли.

А теперь немного о победе армянской дипломатии над ненавистным им Азербайджаном. Говорим языком армянских критиков, которых в симпатиях к Азербайджану никак не уличить. Итак, Армения в Гранаде в одностороннем порядке признала территориальную целостность Азербайджана, стало быть, Карабах и анклавы должны быть в составе Азербайджана, если говорить о данных последних карт Генерального штаба ВС СССР.

Ильхам Алиев, не появившись в Гранаде и не подписав односторонне принятый Арменией мирный документ, не взял на себя никаких обязательств перед Арменией. Армения получила заверения Евросоюза, Франции и Германии о поддержке территориальной целостности, суверенитета и нерушимости своих границ и предоставлении материальной помощи.

История такова, что если один актор выигрывает, то, значит, определяется еще и проигравший. Но в Армении к последним не относят Азербайджан. Так, кто же проигравший? Вопрос, конечно, интересный, но ответ требует тщательного анализа. Потому не стоит торопиться, дабы не ударить снова лицом в грязь.

Однако значимость встречи Никола Пашиняна со Светланой Тихановской перевешивает всю массу побед и поражений остальных акторов, потому что на кону судьба мировой демократии. А эта нагрузка по плечу только тем, кто сумел затмить своей свободолюбивой прытью главное событие Гранады.

Тофик Аббасов