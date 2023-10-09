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ВВС Турции ударили по объектам РПК в Сирии

ВВС Турции ударили по объектам РПК в Сирии

ВВС Турции провели операцию на севере Сирии, нанеся удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщило Минобороны Турции.

«В результате рейда уничтожены шесть объектов РПК, в основном нефтяные скважины и нефтехранилища, находящиеся под контролем террористической организации», – говорится в сообщении.

По данным военного ведомства Турции, воздушная операция была начата в 22:00 по местному времени. При этом были приняты все необходимые меры, чтобы при ее проведении не пострадало гражданское население.

«В результате операции ликвидировано значительное число террористов», – отмечается в сообщении. Подробности при этом не приводятся.

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