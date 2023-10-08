Посол Агаев призвал Армению вернуть оккупированные земли (видео) |
Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (фото, видео) |
Эрдоган призвал обеспечить независимость Палестины |
Израиль попросил у США военную помощь |
МИД: Точное число граждан Азербайджана в Израиле неизвестно |
Израиль перешел в состояние войны |
В результате атаки ХАМАС погибли более 600 израильтян, более 2000 пострадали (обновлено) |
Алиев: Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация |
Президент Алиев: Настало время мира на Южном Кавказе |
Главное Культура

В Азербайджане стартовал Кинофестиваль Тюркского мира (фото)

В Азербайджане стартовал Кинофестиваль Тюркского мира (фото)

В городах Баку и Шуша 8-11 октября проходит III Кинофестиваль Тюркского мира «Коркут Ата».

Мероприятие организовано совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики, Центром Гейдара Алиева, Агентством кино, медиакомпанией Baku Media Center и Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), сообщает «Репорт».

Цель фестиваля – продвижение единства Тюркского мира и культурного сотрудничества между тюркскими народами, содействие интеграции путем создания общего аудиовизуального пространства с участием тюркских государств.

На фестиваль наряду с Азербайджаном, Турцией, Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Туркменистаном, представлены 32 художественных, документальных и анимационных фильма из Гагаузии (Молдова), Татарстана, Саха-Якутии, Дагестана (Ногайск), Кабардино-Балкарии, Чувашии, Карачаево-Черкесии, Тувы и Башкортостана (Российская Федерация). Фильмы будут демонстрироваться в киноцентре Низами с 9 по 11 октября.

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане стартовал Кинофестиваль Тюркского мира (фото)
Культура

В Азербайджане стартовал Кинофестиваль Тюркского мира (фото)

2023/10/08, 20:04
Министры стран ТЮРКСОЙ встретятся в Шуше
Культура

Министры стран ТЮРКСОЙ встретятся в Шуше

2023/10/07, 09:18
Джулия Ормонд обвинила Вайнштейна в изнасиловании
Культура

Джулия Ормонд обвинила Вайнштейна в изнасиловании

2023/10/06, 01:00
Врачи прооперировали Стивена Кинга
Культура

Врачи прооперировали Стивена Кинга

2023/10/05, 01:00
Азербайджанская актриса получила награду фестиваля в Бишкеке
Культура

Азербайджанская актриса получила награду фестиваля в Бишкеке

2023/10/01, 22:58
Софи Лорен упала и повредила бедро
Культура

Софи Лорен упала и повредила бедро

2023/09/25, 00:52
В Голливуде назревает консенсус между студиями и бастующими сценаристами
Культура

В Голливуде назревает консенсус между студиями и бастующими сценаристами

2023/09/25, 00:31
Уроженец Баку стал автором мемориала Эйзенхауэру в Вашингтоне (фото)
Культура

Уроженец Баку стал автором мемориала Эйзенхауэру в Вашингтоне (фото)

2023/09/24, 20:15
В Азербайджане впервые пройдет чемпионат мира по бальным танцам
Культура

В Азербайджане впервые пройдет чемпионат мира по бальным танцам

2023/09/19, 12:35