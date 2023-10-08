«Хезболла» призналась в ударе по позициям армии Израиля

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Спонсируемая Ираном ливанская группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Информацию об этом распространило РИА Новости.

«Из солидарности с силами палестинского сопротивления… группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции израильской армии у оккупированных ливанских ферм Шебаа», — говорится в заявлении.

Представители группировки утверждают, что получилось нанести «прямое поражение» по радиолокационной станции (РЛС) израильской армии.