«Срочники» армии Азербайджана увольняются в запас (фото, видео)

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В азербайджанской армии продолжаются мероприятия, связанные с исполнением распоряжения президента Азербайджана «О призыве с 1 по 30 октября 2023 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

По приказу министра обороны в воинских частях проводятся церемонии проводов военнослужащих, уволенных из армии в связи с завершением срока службы.

Была награждена группа военнослужащих, отличившихся в ходе выполнения задач, поставленных в период прохождения службы.