ВСУ уничтожили еще 580 вражеских солдат и 42 единицы бронетехники

За прошедшие сутки, 7 октября, украинские военные ликвидировали еще 580 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 282280 единиц личного состава. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.23 ориентировочно составили:
личного состава – около 282 280 (+580) человек ликвидировано;
танков – 4821 (+21) ед.;
боевых бронированных машин – 9123 (+21) ед.;
артиллерийских систем – 6705 (+17) ед.;
РСЗО – 808 (+2) ед.;
средства ПВО – 542 (+1) ед.;
самолетов – 315 (0) ед.;
вертолетов – 316 (+0) ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+5) ед.;
крылатые ракеты – 1530 (+0) ед.;
корабли/катера – 20 (+0) ед.;
подводные лодки – 1 (+0) ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 9111 (+38) ед.;
специальная техника – 959 (+3) ед.