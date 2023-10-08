ВСУ уничтожили еще 580 вражеских солдат и 42 единицы бронетехники

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За прошедшие сутки, 7 октября, украинские военные ликвидировали еще 580 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 282280 единиц личного состава. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 282 280 (+580) человек ликвидировано;

танков – 4821 (+21) ед.;

боевых бронированных машин – 9123 (+21) ед.;

артиллерийских систем – 6705 (+17) ед.;

РСЗО – 808 (+2) ед.;

средства ПВО – 542 (+1) ед.;

самолетов – 315 (0) ед.;

вертолетов – 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+5) ед.;

крылатые ракеты – 1530 (+0) ед.;

корабли/катера – 20 (+0) ед.;

подводные лодки – 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 9111 (+38) ед.;

специальная техника – 959 (+3) ед.