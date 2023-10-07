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На украинском фронте произошло 34 боестолкновения

На украинском фронте произошло 34 боестолкновения

За прошедшие сутки Силы обороны Украины продолжали наступательную операцию на Мелитопольском направлении и штурмовые действия под Бахмутом. Есть частичный успех в районе трех населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 7 октября.

«В общей сложности на фронте произошло 34 боевых столкновений. Враг нанес три ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из РСЗО как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В зоне ответственности ОСГВ Хортица на Купянском направлении наши защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении силы обороны отразили пять атак врага восточнее Макеевки Луганской области.

Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение южнее Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжали штурмовые действия к югу от Бахмута, наносили врагу потери в живой силе и технике, закреплялись на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки. На Шахтерском направлении ВСУ отразили атаки врага у Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

В Запорожском направлении наши войска сдерживали врага в районе северо-восточнее Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны продолжали вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех к северу от Копани и к северу от Новопрокоповки.

В ходе ведения наступательных действий на Бахмутском направлении имели частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны вели контрбатарейную борьбу, уничтожали склады и поражали тылы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, шесть артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ», – говорится в сообщении.

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