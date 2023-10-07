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ВСУ уничтожили еще 610 российских военнослужащих и 43 единицы бронетехники

ВСУ уничтожили еще 610 российских военнослужащих и 43 единицы бронетехники

За прошедшие сутки, 6 октября, украинские военные ликвидировали еще 610 российских военнослужащих. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 281700 единиц личного состава. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 07.10.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 281700 (+610) человек ликвидировано;
танков – 4800 (+23) ед.;
боевых бронированных машин – 9102 (+20) ед.;
артиллерийских систем – 6688 (+22) ед.;
РСЗО – 808 (+2) ед.;
средства ПВО – 541 (+1) ед.;
самолетов – 315 (0) ед.;
вертолетов – 316 (+0) ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5185 (+27) ед.;
крылатые ракеты – 1530 (+0) ед.;
корабли/катера – 20 (+0) ед.;
подводные лодки – 1 (+0) ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 9073 (+58) ед.;
специальная техника – 956 (+5) ед.

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