ВСУ уничтожили еще 610 российских военнослужащих и 43 единицы бронетехники

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За прошедшие сутки, 6 октября, украинские военные ликвидировали еще 610 российских военнослужащих. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 281700 единиц личного состава. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 07.10.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 281700 (+610) человек ликвидировано;

танков – 4800 (+23) ед.;

боевых бронированных машин – 9102 (+20) ед.;

артиллерийских систем – 6688 (+22) ед.;

РСЗО – 808 (+2) ед.;

средства ПВО – 541 (+1) ед.;

самолетов – 315 (0) ед.;

вертолетов – 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5185 (+27) ед.;

крылатые ракеты – 1530 (+0) ед.;

корабли/катера – 20 (+0) ед.;

подводные лодки – 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 9073 (+58) ед.;

специальная техника – 956 (+5) ед.