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Шольц настаивает на реформировании Евросоюза

Шольц настаивает на реформировании Евросоюза

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил необходимость реформирования структур Евросоюза для того, чтобы сделать его более дееспособным, а также готовым к принятию новых членов. Об этом политик заявил перед началом встречи лидеров ЕС в испанской Гранаде, передает Укринформ.

Он напомнил, что после 20 лет обещаний европейского будущего странам Западных Балкан ЕС, наконец, решил начать процесс их принятия. Речь также идет о будущем членстве Украины, Молдовы и, в перспективе, Грузии.

Канцлер считает, что Брюссель должен заботиться не только о процессах принятия новых членов, оценке выполнения ими реформ, но и думать о том, как сам Евросоюз сделать дееспособным в будущем.

«И в вопросах внешней политики, и в вопросах налогообложения не следует оставлять правило единогласия. Нужно иметь возможность принимать решения также и квалифицированным большинством», – отметил Шольц.

Политик также добавил, что необходимо «по разумению» пересмотреть вопросы об управлении, о назначении еврокомиссаров, а не просто увеличивать количество структур, «выдумывать новые министерства».

Агентство напомнило, что встреча лидеров ЕС в Испании считается неформальной, поэтому никаких решений вслед за ней не ожидается.

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