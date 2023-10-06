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ОЗА раскритиковала заявление председателя ОБСЕ

ОЗА раскритиковала заявление председателя ОБСЕ

Община Западного Азербайджана считает неуместным заявление действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи от 6 октября 2023 года.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

«Судя по духу заявления, ОБСЕ еще не полностью избавилась от своего замшелого подхода, оставшегося в архивах истории. Доводим до сведения Б.Османи, что на территории Азербайджана нет территории под названием «Степанакерт».

Вызывает иронию тот факт, что действующий председатель ОБСЕ говорит с Азербайджаном такими фразами, как: «Дискуссии о международном присутствии на земле должны быть продолжены». По всей видимости, разглагольствующий о «независимой международной наблюдательной миссии», министр находился под влиянием некоторых антиазербайджанских кругов.

Почему ОБСЕ, заявляющая о том, что «решение споров силовым методом неприемлемо», на протяжении 30 лет не осудила оккупацию Арменией азербайджанских территорий и политику этнических чисток?

Хотели бы спросить Б.Османи, говорящего, что возвращение армян, их защита прав и безопасности является ответственностью Азербайджана: а что насчет Армении? Не должна ли она обеспечить права и безопасность депортированных ею азербайджанцев?

Уверены, что действующий председатель ОБСЕ достаточно осведомлен об имидже ОБСЕ в азербайджанском обществе, и в этом контексте призываем его проявлять осмотрительность и ответственность в своих высказываниях», – заявили в Общине Западного Азербайджана.

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