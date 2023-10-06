Армения игнорирует учения ОДКБ

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В соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год в период с 6 по 13 октября 2023 года на полигоне учебно-тренировочного центра Вооруженных сил Кыргызской Республики, г. Балыкчи, запланированы учения Коллективных миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2023», сообщает DKnews.

К ним привлекаются воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Основная задача учения – повышение слаженности воинских контингентов Коллективных миротворческих сил ОДКБ при проведении операции по поддержанию мира.

Отметим, что еще один член ОДКБ – Армения – в учениях участия не принимает.