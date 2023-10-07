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Силы ПВО России сбили свой самолет (видео)

Силы ПВО России сбили свой самолет (видео)

В пятницу, 6 октября, вблизи захваченного Мариуполя Донецкой области россияне сбили собственный самолет. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По его словам, российские и пророссийские источники публикуют кадры с места падения самолета. Его сбила российская противовоздушная оборона.

О том, что был слышен взрыв возле Мариуполя, написал советник мэра города Петр Андрющенко.

– Кальмиусский район и пригород Мариуполя. Взрыв. Также зафиксирована работа ПВО. – говорится в сообщении.

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