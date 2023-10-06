Бабаян читает книжки в бакинском СИЗО. Аппарат омбудсмена опубликовал фото

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Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики в рамках Национального превентивного механизма провела мониторинг состояния обеспечения прав арестованных.

Как сообщили в Аппарате омбудсмена, в рамках посещений в конфиденциальном порядке был принят Бабаян Давит Климович.

Во время посещения, состоявшегося 3 октября 2023 года, Бабаян Давит Климович был выслушан омбудсменом в индивидуальном порядке, были изучены условия его содержания и обращения с ним, состояние обеспечения его прав, предусмотренных законодательством. На его обращения омбудсменом были даны ответы на месте.

Сообщается, что Бабаяну были выданы очки, обеспечен доступ к библиотеке и информации.

После приема ему были представлены законодательные акты на его родном языке и публикации, разъясняющие возможность обращения к омбудсмену.