Эльчин Гулиев предупредил Армению и напомнил про «Хароп»

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Глава Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев сделал предупреждение Армении.

«Сегодня оперативная обстановка вдоль всей линии государственной границы Азербайджана, включая государственную границу с Арменией, находится под строгим контролем, и любая угроза безопасности границы Азербайджана решительно предотвращается и будет пресечена», – говорится в статье, опубликованной в официальной прессе.

Эльчин Гулиев подчеркнул, что в сентябре 2022 года противник, совершивший диверсию на боевые посты Азербайджана, в очередной раз стал свидетелем стойкости азербайджанского солдата и боевого духа азербайджанских пограничников.

«Широкомасштабная диверсия подразделений ВС Армении в направлении Зангиланского района азербайджано-армянской государственной границы, была героически предотвращена. Наряду с живой силой, артиллерией и минометами противника были обезврежены боевые посты, опорные пункты, огневые точки»,- отметил Э.Гулиев.

Глава ГПС напомнил, что в ходе боевых операций в результате боевого применения ударных БПЛА «Хароп» и «Кузгун», было уничтожено 7 систем «С-300», которые позволяли противнику с большой дистанции контролировать воздушное пространство Азербайджана (за 44 дня войны было уничтожено 8 единиц), две посты управления комплексами «С-125» с боевыми комплектами, РЛС «П-18», Центр электронной борьбы и антенные усилительные установки системы Р-330Ж «Житель», а также, десятки боевых постов.

«В результате точных ударов был выведен из строя склад боеприпасов противника, а пожар на этой военной базе часами сопровождался взрывами ракет и боеприпасов. Военно-политическое руководство Армении, видя, что понесли большие потери под сокрушительными ударами ВС Азербайджана, и осознавая, что допустили очень серьезную ошибку, устроив военную диверсию против наших пограничных боевых пунктов, обратилось с просьбой через своих покровителей о восстановлении режима прекращения огня»,- добавил Э.Гулиев.