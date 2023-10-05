Турция допускает новую сухопутную операцию в Сирии

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В Анкаре считают возможной новую наземную операцию в Сирии против групп, представляющих опасность для Турции, сообщает в четверг «Сабах» со ссылкой на неназванного представителя турецкого Минобороны.

«Сотрудник министерства сказал, что сухопутная операция в Сирии – один из вариантов, который могла бы рассмотреть Турция», – информирует издание.

«Наша единственная цель – ликвидировать террористические организации, угрожающие Турции. Сухопутная операция – один из способов устранить угрозу, но не единственный», – отметил представитель ведомства.