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Армения закупит у Франции средства ПВО

Армения закупит у Франции средства ПВО

Армения планирует обсудить с Францией вопрос приобретения систем ПВО, а также подготовки армянских военных в военных учебных заведениях Франции.

Об этом заявил депутат правящей фракции страны Армен Хачатрян. «Противовоздушная оборона – одна из самых слабых сторон Армении. Нам нужно новое качество. И мы должны учитывать лучшие примеры в мире, а также наши особенности – то, что мы маленькая страна, у нас нет даже стратегической глубины», – заявил также Хачатрян.

Он отметил, что договор, который будет подписан с Францией, будет касаться военно-технического сотрудничества, в том числе приобретения вооружения.

На данный момент Армения пока оружие от Франции не получила.

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