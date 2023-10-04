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Раиси против сил НАТО на Южном Кавказе

Раиси против сил НАТО на Южном Кавказе

Присутствие сил Североатлантического альянса в регионе Южного Кавказа неприемлемо для Ирана. С таким заявлением выступил президент исламской республики Эбрахим Раиси в ходе встреч с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым.

«Это представляет угрозу национальной безопасности стран региона. Исламская республика решительно выступает против этого», – приводит слова президента агентство IRNA, отмечая, что Раиси заявил это в ходе переговоров и с Григоряном, и с Халафовым.

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