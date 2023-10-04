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США передали Украине более 1 млн патронов, конфискованных у Ирана (обновлено)

США передали Украине более 1 млн патронов, конфискованных у Ирана (обновлено)

20:50 Правительство США передало украинским вооруженным силам около 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм. Об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженными силами (ВС) США.

Отметим, что США получили эти боеприпасы в собственность 20 июля 2023 года в рамках гражданского иска о конфискации со стороны Министерства юстиции к Корпусу стражей исламской революции.

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19:09 Соединённые Штаты передадут украинской армии тысячи единиц конфискованного иранского оружия и патронов, чтобы погасить острую нехватку, с которой сталкиваются ВСУ, сообщает CNN со ссылкой на чиновников.

По словам официальных лиц, на которые ссылается телеканал, Центральное командование США объявит об этих планах на текущей неделе.

Пока неясно, как будет обоснована передача оружия юридически, потому что ООН требует уничтожения конфискованного оружия, либо его отправления на склады.

Предположительно, речь идёт об оружии, изъятом на пути в Йемен.

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