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Новая «тачанка» для российских войск (фото)

Новая «тачанка» для российских войск (фото)

Тольяттинская компания F-Design подготовила классическую «Ниву» ВАЗ-2121 для участия в боевых действиях. Публике представили багги «Арта».

Двигатель на представленной модели двухлитровый, бензиновый, мощностью 115 л.с. Силовой агрегат с такими показателями на ВАЗе делали мелкими сериями с 1998 года. Он предназначался для спортивных автомобилей. У него 16 клапанов на 4 цилиндра, уточняет Ixbt.

Кроме того, у автомобиля поднятая и усиленная подвеска и кузов с дополнительным каркасом жесткости. В принципе, кузов тут вообще совершенно спартанский – только крыша есть у кабины. Зато вместо второго ряда сидений есть небольшой кузов, где можно поставить турель – хоть под ПТРК, хоть под пулемет.

Сколько сделано таких машин – неизвестно. Сколько они будут стоить – тоже нет информации. Фирма F-Design существует уже 24 года и занимается в основном поставками обвесов для тюнинга ВАЗовских внедорожников. Производитель предупреждает, что возможно и гражданское применение «Нивы» – тачанки, но без допуска на дороги общего пользования.

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