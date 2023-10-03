Большинство азербайджанцев против амнистии для главарей хунты

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Центр социальных исследований провел опрос общественного мнения, предложив гражданам ответить на вопрос: «Следует ли применить амнистию по отношению к руководителям армянских вооруженных формирований или их следует привлечь к уголовной ответственности?».

Отвечая на заданный вопрос, 5,9% респондентов высказались за амнистию, 90,7% заявили, что руководителей армянских вооруженных формирований следует привлечь к уголовной ответственности. 3,4% участников опроса затруднились высказать свое мнение по этому поводу.

Cбор данных в рамках нынешнего опроса был проведен с 26 по 30 сентября 2023 года. Опросы проводились в форме телефонного интервью, в них приняли участие 385 респондентов старше 18 лет. Погрешность в результатах составляет 5% при доверительном интервале 95%.