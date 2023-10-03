Фикрет Шабанов – Гордону: «Анна Акопян летит в Киев, а Елена Зеленская – в Ереван. Что вы хотите нам доказать?»

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Аналитик Фикрет Шабанов ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на его замечание о том, что Азербайджан не поддерживает Украину.

Представляем вашему вниманию выдержку из интервью, которое 2 октября Фикрет Шабанов дал ютуб-каналу «В гостях у Гордона».

«Я хочу сказать по поводу Азербайджана. Азербайджан тоже официально не поддержал Украину. Мы не видели заявления президента Алиева о том, что «русские – негодяи вторглись в Украину, мы не согласны с этим, мы поддерживаем Украину»», – сказал Гордон, задавая вопрос.

На что Шабанов ответил: «Я позже отправлю вам заявления Ильхама Алиева, а так отмечу, что президент Азербайджана неоднократно подчеркивал, что поддерживает территориальную целостность Украины. Второе – это заявление МИД Азербайджана. Когда на ваших оккупированных территориях Россия провела свои выборы, азербайджанский МИД выступил с осуждением этого, за что Марию Захарову натравили на нас. То есть мы свою позицию по территориальной целостности Украины всегда заявляем. Я думаю, что вашему МИДу нужно информировать украинское общество, что дипломатически, по линии МИДа, официально президент Алиев поддерживает вас. Когда все знали, что в Украине будет война, они побоялись прилететь к вам. Кто прилетел к вам? Ильхам Алиев. Путин сказал: «Мы будем мочить украинцев, туда не летите». Мы полетели. Вы должны это учитывать. В нашем случае к вам летит Анна Акопян, Затем Елена Зеленская летит в Ереван. Что вы хотите нам доказать?».

Шабанов рекомендовал Городону вернуться на 100 лет назад и посмотреть в каком состоянии была Украина.

«Запад вашу историю знает лучше, чем вы. Почему у турок был союз с Германией? А где была Украина? Почему сейчас стратегическим союзником Азербайджана выступает Венгрия, а не Украина? С 2008 года ГУАМ, потом с 2010 года наши нефтяные коридоры, мы пытались выбрать Украину как площадку для проникновения в Европу и предоставить взамен свою страну как площадку для проникновения Украины в Закавказье и на Восток. Куда ушли эти проекты? Поэтому я называю внешнюю политику Украины политикой гендерного минотавра – это греческая мифология: тело человека, голова быка. Я считаю, что некомпетентность, коррупция, а она везде есть, во всех странах, так как вы сейчас находитесь в состоянии просящего, то всю мировую коррупцию будут вешать на вас. И в Америке есть коррупция, но вы как бизнесмен лучше меня это знаете. И исходя из этой концепции, возникает вопрос: что произошло на выборах по соседству с вами, что сегодня происходит с американским бюджетом в финансировании Украины? Это такая игра: ATACMS дам, ATACMS не дам. Это цирк: собираются крупные военные компании, которые будут в Украине что-то производить. Посмотрите на списки этих компаний, на меморандумы, и сколько контрактов, кто их будет оплачивать, что они будут производить и, вообще, нужно ли это вам. Я могу сказать, что власть Украины выполняет не задачи по обеспечению национальной безопасности страны, а выполняет инструктаж внешних модератов. И в отношениях Банковой, аналитического корпуса и СМИ, которые на подсосе у Банковой, по вопросу карабахского конфликта мы четко увидели, что Украина находится на фарватере политики Иран-Армения- Франция. Мы считаем это угрозой для себя», – сказал аналитик.