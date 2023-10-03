Военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии тренируются защищать экономические проекты

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В Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны проводятся командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2023» с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает Минобороны, на учениях, состоящих из теоретической и практической частей, с участием военнослужащих трех стран и представителей соответствующих государственных структур, будут выполнены задачи по организации охраны стратегически важных и региональных экономических проектов.

Основной целью учений, которые продлятся до 6 октября, является укрепление взаимного сотрудничества и обеспечение слаженности между вооруженными силами трех стран.