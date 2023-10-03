Армянская дипломатия пробила очередное дно |
Турция начала крупномасштабную АТО по всей стране |
Три года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации |
Сельчук Байрактар: Все увидели силу тюрков в Карабахе |
Гаджизаде отреагировал на заявление посла Финляндии |
Германия объявила о передаче Украине новой партии военной помощи |
Госдеп США: В Карабахе нет никаких «этнических чисток» и «геноцида» |
Миссия ООН отрицает ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре в Карабахе, и жалобы армян |
Российско-азербайджанский патруль подвергся в Ханкенди обстрелу |
Главное Армия

Военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии тренируются защищать экономические проекты

Военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии тренируются защищать экономические проекты

В Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны проводятся командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2023» с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает Минобороны, на учениях, состоящих из теоретической и практической частей, с участием военнослужащих трех стран и представителей соответствующих государственных структур, будут выполнены задачи по организации охраны стратегически важных и региональных экономических проектов.

Основной целью учений, которые продлятся до 6 октября, является укрепление взаимного сотрудничества и обеспечение слаженности между вооруженными силами трех стран.

Теги:
Из этой рубрики
Военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии тренируются защищать экономические проекты
Армия

Военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии тренируются защищать экономические проекты

2023/10/03, 11:08
Установлены личности еще пяти шехидов
Армия

Установлены личности еще пяти шехидов

2023/10/03, 10:53
У России не хватает средств ПВО, считают в Киеве
Армия

У России не хватает средств ПВО, считают в Киеве

2023/10/03, 01:00
СМИ: Летчик Росгвардии сдался представителям американского посольства
Армия

СМИ: Летчик Росгвардии сдался представителям американского посольства

2023/10/03, 00:16
Сельчук Байрактар: Все увидели силу тюрков в Карабахе
Армия

Сельчук Байрактар: Все увидели силу тюрков в Карабахе

2023/10/02, 23:30
Германия объявила о передаче Украине новой партии военной помощи
Армия

Германия объявила о передаче Украине новой партии военной помощи

2023/10/02, 22:16
Российско-азербайджанский патруль подвергся в Ханкенди обстрелу
Армия

Российско-азербайджанский патруль подвергся в Ханкенди обстрелу

2023/10/02, 20:34
Турция предоставила Украине более 600 крупнокалиберных пулеметов
Армия

Турция предоставила Украине более 600 крупнокалиберных пулеметов

2023/10/02, 20:07
Армяне обстреляли наши позиции в Кяльбаджаре и ударили по ним боевыми дронами
Армия

Армяне обстреляли наши позиции в Кяльбаджаре и ударили по ним боевыми дронами

2023/10/02, 20:03