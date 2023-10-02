Три года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации |
Сельчук Байрактар: Все увидели силу тюрков в Карабахе |
Гаджизаде отреагировал на заявление посла Финляндии |
Германия объявила о передаче Украине новой партии военной помощи |
США призывают Баку и Ереван к возобновлению мирных переговоров |
Миссия ООН отрицает ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре в Карабахе, и жалобы армян |
Российско-азербайджанский патруль подвергся в Ханкенди обстрелу |
Армяне обстреляли наши позиции в Кяльбаджаре и ударили по ним боевыми дронами |
Лавров: Решение о принадлежности Карабаха Азербайджану принималось с участием Пашиняна (видео) |
Главное Общество

Власти Азербайджана открыли 163 уголовных дела по коррупционным правонарушениям

Власти Азербайджана открыли 163 уголовных дела по коррупционным правонарушениям

За прошедший год Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершено расследование и направлено в соответствующие суды для рассмотрения 236 уголовных дел в отношении 350 лиц, в ходе 38 оперативных мероприятий 47 лиц были задержаны на месте преступления, а также были задержаны 24 находящихся в розыске лица, возбуждены 163 уголовных дела по коррупционным правонарушениям.

Об этом сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

«За это время по 78 обращениям, поступившим на «горячую линию» по номеру 161, возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, а также направлены представления в соответствующие организации с целью устранения выявленных нарушений, 65 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», – приводит «Тренд» его слова.

Теги:
Из этой рубрики
Три года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
Общество

Три года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации

2023/10/03, 00:02
Маймуна Мохд Шариф впечатлена развитием Азербайджана
Общество

Маймуна Мохд Шариф впечатлена развитием Азербайджана

2023/10/02, 23:47
Власти Азербайджана открыли 163 уголовных дела по коррупционным правонарушениям
Общество

Власти Азербайджана открыли 163 уголовных дела по коррупционным правонарушениям

2023/10/02, 23:09
В Бабеке ведется строительство "Парка шехидов" (фото)
Общество

В Бабеке ведется строительство «Парка шехидов» (фото)

2023/10/02, 21:59
Азербайджан передал МККК тела, оставленные армянами в Ханкенди
Общество

Азербайджан передал МККК тела, оставленные армянами в Ханкенди

2023/10/02, 21:20
Президент Алиев посетил выставку, открытую в рамках Международного астронавтического конгресса (фото)
Общество

Президент Алиев посетил выставку, открытую в рамках Международного астронавтического конгресса (фото)

2023/10/02, 21:07
Миссия ООН отрицает ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре в Карабахе, и жалобы армян
Общество

Миссия ООН отрицает ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре в Карабахе, и жалобы армян

2023/10/02, 20:56
"Для нас география означает возможность". Полный текст сегодняшнего выступления президента Алиева (видео)
Общество

«Для нас география означает возможность». Полный текст сегодняшнего выступления президента Алиева (видео)

2023/10/02, 20:51
7 армян запросили гражданство Азербайджана
Общество

7 армян запросили гражданство Азербайджана

2023/10/02, 20:43