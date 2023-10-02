Задержаны лица, осуществившие ввоз 24 кг наркотиков из Ирана

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В ходе операций, проведенных в Наримановском районе столицы, задержаны 7 человек, которые ввезли в Азербайджан 24 кг наркотического средства.

Об этом сообщили в МВД.

Во время других мероприятий были задержаны еще 7 человек, которые контрабандным путем ввезли в Азербайджан наркотические средства из Ирана. Это Гасан Гаджизаде, 1993 г.р., Эмиль Алиев, 1991 г.р., Руфат Мехтиев, 1987 г.р., Нариман Сафаров, 1999 г.р., Хамаиль Абдуллаева, 1982 г.р., Вугар Гасанов, 1986 г.р. и Юсиф Мамедов, 1989 г.р. Они были задержаны сотрудниками Наримановского РУП.

У них было изъято 24 кг наркотиков, в том числе, 9 кг героина, 3 к метамфетамина, именуемые как «паты», «стекло», 12 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 800 таблеток метадона и электронные весы.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК.

Отметим, с начала 2023 г. сотрудники Наримановского РУП изъяли из оборота более 60 кг различных наркотических средств.