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Азербайджан и Казахстан проводят совместные учения на Каспии

Азербайджан и Казахстан проводят совместные учения на Каспии

Согласно плану совместных действий, подписанному между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны Казахстана, в Баку проводятся совместные тактические учения «Хазри-2023» с участием кораблей и военнослужащих Военно-морских сил (ВМС) обеих стран.

Как сообщает Минобороны, для участия в совместных тактических учениях 2 октября военные корабли и личный состав ВМС Казахстана прибыли в Баку.

Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров встретился с делегацией Вооруженных Сил Республики Казахстан во главе с командующим ВМС контр-адмиралом Сакеном Бекжановым.

Поприветствовав гостей, вице-адмирал С.Бекиров выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Командующий ВМС отметил, что совместные тактические учения в азербайджанском секторе Каспийского моря внесут весомый вклад в проведение взаимного обмена опытом между военнослужащими обеих стран, дальнейшее повышение их профессионализма и уровня подготовки.

Отметим, что на совместных азербайджано-казахстанских тактических учениях, которые продлятся до 8 октября, будут выполнены действия по различным эпизодам.

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