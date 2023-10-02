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Сиявуш Новрузов: Необходимо упростить условия ипотеки в регионах

Сиявуш Новрузов: Необходимо упростить условия ипотеки в регионах

Ипотечные условия в Баку и регионах должны отличаться друг от друга. В регионах условия должны быть облегчены. Об этом на заседании осенней сессии Милли Меджлиса заявил депутат Сиявуш Новрузов, сообщает Minval.az.

«Необходимо внести серьезные изменения в закон об ипотеке, где условия для регионов и Баку одинаковые. Если мы хотим, чтобы молодежь осела в регионах и работала там, правила должны быть изменены, потому что зарплата в регионах низкая. Поэтому условия должны быть облегчены», – сказал он.

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