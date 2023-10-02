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Меган Маркл подумывает о месте в сенате США

Меган Маркл подумывает о месте в сенате США

Жена принца Гарри Меган Маркл думает над тем, чтобы занять место сенатора от Калифорнии Дайэнн Файнстайн после смерти конгрессвумен на 91-м году жизни. Об этом пишет Daily Mail.

Утверждается, что на днях «в Голливуде обсуждали имя Маркл как перспективную замену Файнстайн».

«Меган, безусловно, имеет большие шансы, в том безумии, которое в наши дни представляет собой политика США, это не невозможно. Случались и более сумасшедшие вещи», — цитирует издание собеседника, близкого к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому.

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