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Голкипер нидерландского клуба получил ужасную травму (видео)

Голкипер нидерландского клуба получил ужасную травму (видео)

В Нидерландах досрочно завершён матч седьмого тура чемпионата страны между «Валвейком» и «Аяксом». Голкипер хозяев потерял сознание после столкновения с нападающим амстердамской команды.

Это произошло на 84-й минуте игры при счёте 3:2 в пользу «Аякса». Вратарь «Валвейка» Этьен Вассен попытался остановить форварда гостей Брайана Бробби, бросившись ему в ноги, и отключился после удара коленом в голову. С поля его унесли на носилках. Диктор объявил о приостановке матча. Решение о статусе игры примут позднее.

Футболиста уносили с поля в сознании. Как рассказал директор «Валвейка» Франк ван Моссельвельд, все были шокированы эпизодом. Вассен же не имел ни малейшего понятия о том, что произошло на поле.

«Валвейк» располагается на 12-м месте турнирной таблицы, набрав шесть очков в шести матчах. У «Аякса» пять очков в пяти играх и 14-е место.

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