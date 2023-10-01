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Британская разведка: Россия готовится к долгой войне

Британская разведка: Россия готовится к долгой войне

Согласно документам министерства финансов России, Кремль планирует направить 30% общих расходов госбюджета на войну в 2024 году. Вероятно, россияне готовятся к долгой войне. Об этом сообщает разведка Министерства обороны Британии.

«Документы, которые, вероятно, просочились из министерства финансов России, свидетельствуют о том, что расходы России на оборону вырастут примерно до 30 процентов общих государственных расходов в 2024 году», – пишет пресс-служба ведомства.

Российское Министерство финансов предлагает оборонный бюджет в размере 10,8 триллиона рублей. Это эквивалентно примерно 6% ВВП и увеличение на 68% по сравнению с текущим годом.

Разведка Британии предполагает, что Российская Федерация до 2024 года сможет поддерживать этот уровень оборонных расходов, впрочем, за счет более широкой экономики.

«Полная информация о российских расходах на оборону всегда засекречена, но эти цифры свидетельствуют о том, что Россия готовится к дальнейшим многим годам боевых действий в Украине», – отмечают в британской разведке.

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