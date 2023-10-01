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Ожидается подготовка плана Ходжалы

Ожидается подготовка плана Ходжалы

После анализа и изучения текущей ситуации в Ходжалы, будет подготовлен план города.

Об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов в рамках «II Азербайджанского национального градостроительного форума» в Баку.

По его словам, которые приводит «Репорт», комитетом будет направлена ​​в Ходжалы соответствующая группа для проведения первоначального обзора и оценки.

«Сейчас ведутся подготовительные работы. Разумеется, как и в других городах, в первую очередь здесь необходимо изучить сложившуюся ситуацию. Затем можно начинать работу по подготовке плана города», – добавил зампред.

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