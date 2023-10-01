За сутки на украинском ТВД произошло 38 боестолкновений

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на утро воскресенья, 1 октября.

«За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданским объектам нашего государства.

Российская федерация также нанесла очередной удар по Украине, применив около 40 иранских ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с южного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 30 вражеских шахедов в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей. В результате российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары были нанесены по следующим населенным пунктам: Галагановка Черниговской области; Новоселовское, Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Терны, Заречное, Северск, Спорное, Веселое, Константиновка, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка, Работино, Новоандреевка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Луганской области, на Авдеевском и Марьинском направлениях – в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Новоселовки и восточнее Степного.

В Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области и улучшить тактическое положение в районе западнее Вербового.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят вражеским войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 зенитно-ракетных комплексов, 10 артиллерийских средств и 3 боеприпаса», – говорится в сообщении Генштаба.