Мамедов: Азербайджан проявляет внимание и заботу об украинских детях |
В Ханкенди осуществляется организация оказания медуслуг |
Еще 30 украинских детей прибыли в Азербайджан |
Гаджиев: Армяне покидают Карабах в добровольном порядке |
Байден утвердил проект продления финансирования правительства США без помощи Украине |
Армяне готовят антиазербайджанскую провокацию в Брюсселе |
Азербайджанский военнослужащий погиб в результате выстрела армянского снайпера |
Армянские радикалы напали на сотрудников посольства Турции в США. Анкара жестко отреагировала (видео) |
Сепаратист Давид Бабаян задержан |
Главное Армия

Начался призыв в ВС Азербайджана и увольнение в запас «срочников»

Начался призыв в ВС Азербайджана и увольнение в запас "срочников"

В Азербайджане начался очередной осенний призыв на военную службу.

Отправка на действительную военную службу осуществляется в соответствии с распоряжением президента Азербайджана «О призыве с 1 по 30 октября 2023 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы».

Согласно документу, с 1 по 30 октября 2023 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджана 2005 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1988-2004 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

Кроме того, с 1 по 30 октября 2023 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный Законом Азербайджана «О военной обязанности и военной службе».

Теги:
Из этой рубрики
За сутки на украинском ТВД произошло 38 боестолкновений
Армия

За сутки на украинском ТВД произошло 38 боестолкновений

2023/10/01, 09:25
Начался призыв в ВС Азербайджана и увольнение в запас "срочников"
Армия

Начался призыв в ВС Азербайджана и увольнение в запас «срочников»

2023/10/01, 09:09
Азербайджанские военные завершили курс Bayraktar AKINCI
Армия

Азербайджанские военные завершили курс Bayraktar AKINCI

2023/09/30, 21:53
Новый список изъятых в Карабахе боевой техники, оружия и боеприпасов
Армия

Новый список изъятых в Карабахе боевой техники, оружия и боеприпасов

2023/09/30, 20:21
Азербайджанский военнослужащий погиб в результате выстрела армянского снайпера
Армия

Азербайджанский военнослужащий погиб в результате выстрела армянского снайпера

2023/09/30, 18:12
На территории Ходжавендского района конфискованы артиллерийские установки (видео)
Армия

На территории Ходжавендского района конфискованы артиллерийские установки (видео)

2023/09/30, 10:43
В Карабахе ликвидируются боевые позиции и опорные пункты армян (видео)
Армия

В Карабахе ликвидируются боевые позиции и опорные пункты армян (видео)

2023/09/30, 09:13
Армяне бросили свои боевые позиции (видео)
Армия

Армяне бросили свои боевые позиции (видео)

2023/09/29, 21:24
Армянские НВФ сдали росмиротворцам около трёх миллионов боеприпасов
Армия

Армянские НВФ сдали росмиротворцам около трёх миллионов боеприпасов

2023/09/29, 21:20