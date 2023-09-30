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В руках жителя Загаталы взорвалась граната, есть погибший и раненый

В руках жителя Загаталы взорвалась граната, есть погибший и раненый

30 сентября около 22:30 в полицию поступила информация о том, что в результате взрыва взрывчатого вещества в районе села Енгиян Загатальского района пострадали два жителя села – Магсат Рзаев 1991 года рождения и Гамид Гюльмамедов 1994 года рождения.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, указанные лица были госпитализированы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти H.Гюльмамедова не удалось.

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

Отметим, что погибший – участник Отечественной войны.

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