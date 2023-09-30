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Новый список изъятых в Карабахе боевой техники, оружия и боеприпасов

Новый список изъятых в Карабахе боевой техники, оружия и боеприпасов

Министерство обороны Азербайджана представило обновленный список боевой техники, оружия и боеприпасов, изъятых после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.

По состоянию на 18:00 30 сентября изъято:

ОРУЖИЕ

1. Стрелковое оружие – 2585
2. Гранатометы – 224
3. Пушки и гаубицы – 53
4. Минометы – 63
5. Противотанковое вооружение – 54
6. Вооружение ПВО – 135

TEХНИКА

1. Бронетехника – 22
2. Автомобильная техника – 174
3. Прицепы – 21
4. Вспомогательная техника – 9

БОЕПРИПАСЫ

1. Ракеты – 1685
2. Пушечные и гаубичные снаряды – 4956
3. Зенитно-артиллерийские снаряды – 2627
4. Минометные снаряды – 12305
5. Гранаты – 5419
6. Ручные гранаты – 3036
7. Патроны – 1976068
8. Другие боеприпасы – 5751

ПРИБОРЫ

1. Оптические приборы – 280
2. Другие приборы – 37

СНАРЯЖЕНИЕ

1. Средства индивидуальной экипировки – 997
2. Установки для различных видов оружия – 15
3. Другие средства экипировки – 2260.

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