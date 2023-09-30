Новый список изъятых в Карабахе боевой техники, оружия и боеприпасов

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Министерство обороны Азербайджана представило обновленный список боевой техники, оружия и боеприпасов, изъятых после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.

По состоянию на 18:00 30 сентября изъято:

ОРУЖИЕ

1. Стрелковое оружие – 2585

2. Гранатометы – 224

3. Пушки и гаубицы – 53

4. Минометы – 63

5. Противотанковое вооружение – 54

6. Вооружение ПВО – 135

TEХНИКА

1. Бронетехника – 22

2. Автомобильная техника – 174

3. Прицепы – 21

4. Вспомогательная техника – 9

БОЕПРИПАСЫ

1. Ракеты – 1685

2. Пушечные и гаубичные снаряды – 4956

3. Зенитно-артиллерийские снаряды – 2627

4. Минометные снаряды – 12305

5. Гранаты – 5419

6. Ручные гранаты – 3036

7. Патроны – 1976068

8. Другие боеприпасы – 5751

ПРИБОРЫ

1. Оптические приборы – 280

2. Другие приборы – 37

СНАРЯЖЕНИЕ

1. Средства индивидуальной экипировки – 997

2. Установки для различных видов оружия – 15

3. Другие средства экипировки – 2260.