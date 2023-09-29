Число мин на освобожденных землях Азербайджана может составлять около 1,5 млн

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Считаем, что число мин на освобожденных от армянской оккупации территориях может составлять около 1,5 миллиона.

Об этом сказал заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию территорий Самир Поладов. Он добавил, что это не точные и не окончательные данные.

«Мы обнаружили в Лачине импровизированные мины. Они были установлены на пороге домов, во дворах. В целом 70 процентов взрывов мин произошло вдали от бывшей линии соприкосновения. Так, 52 минных инцидента произошли на бывшей линии соприкосновения, а 137 – на других территориях», – сказал он.