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Военные делегации Азербайджана и Армении прибыли в Россию

Военные делегации Азербайджана и Армении прибыли в Россию

Делегации восьми стран СНГ, в том числе Азербайджана и Армении, прибыли в Тулу, где в пятницу пройдёт заседание совета министров обороны государств СНГ, сообщает Минобороны РФ.

«Главы делегаций оборонных ведомств из восьми стран прибыли в Тулу для участия в заседании совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств. В ходе заседания они обсудят комплекс вопросов военного и военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Также состоится обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в мире», – сказано в сообщении.

В Тулу прибыли делегации оборонных ведомств России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

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