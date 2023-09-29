Военные делегации Азербайджана и Армении прибыли в Россию

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Делегации восьми стран СНГ, в том числе Азербайджана и Армении, прибыли в Тулу, где в пятницу пройдёт заседание совета министров обороны государств СНГ, сообщает Минобороны РФ.

«Главы делегаций оборонных ведомств из восьми стран прибыли в Тулу для участия в заседании совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств. В ходе заседания они обсудят комплекс вопросов военного и военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Также состоится обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в мире», – сказано в сообщении.

В Тулу прибыли делегации оборонных ведомств России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.