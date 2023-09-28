Чернышевский: С Зангезурским коридором все будет в порядке (видео)

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Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube проанализировал ситуацию с возможным открытием Зангезурского коридора и высказал свое мнение по этому поводу. Предлагаем его выводы с некоторыми сокращениями.

«Скорее всего, с Зангезурским коридором все будет в порядке. Не для того Азербайджан вел три карабахских войны, чтобы не выполнить свою главную геополитическую задачу – открыть свободную тюркскую дорогу от Анкары до Якутска. Дорогу, которая свяжет содружество тюркских государств и превратит его из идейного объединения по признаку национальной общности в единое экономическое пространство и сделает этот союз новым большим игроком на международной арене.

Благодаря этому у Армении появится шанс на нормальную человеческую жизнь. Для этого надо будет помириться с соседями, прежде всего с тюрками, и закрыть карабахский вопрос, договорившись с Азербайджаном», – уверен эксперт.

«Есть ли перспективы со стороны тюрок? Конечно. Эрдоган по приезду в Нахчыван сразу же предложил Армении участие в этом проекте. Собственно, Азербайджан предлагал это еще при Гейдаре Алиеве. А сейчас же вопрос стоит так: проложить дорогу из Турции в Азербайджан по суше либо через Армению, либо через Иран.

Иран, кстати, резко изменил свою позицию, предлагая собственные территории для данного коридора. Там тоже понимают выгоду от международного сотрудничества. Понимают, что сейчас реализуются два великих пути – тюркский и американо-индийский, и оба мимо Ирана. А китайский находится под большим вопросом.

Иран тоже хочет присоединиться к коридору. Там мыслят стратегически и думают о будущем. Ибо в случае реализации этих планов тюркский проект имеет наибольшие шансы для воплощения в жизнь. И тогда Армения окажется вообще не при делах, и эта великая дорога будет функционировать без нее», – утверждает Чернышевский.

«Но я думаю, что все-таки будет пробиваться Зангезурский коридор с его экономической и политической составляющими, потому что Иран – страна ненадежная. Эти шиитские аятоллы – парни довольно отмороженные, а КСИР – чистая мафия похлеще армянского карабахского клана.

Скорее всего, разумным будет сделать оба варианта, чтобы не зависеть от этих мафиози в Тегеране. И чтобы Армения не была единственной альтернативой.

Вот об этом сейчас и думает премьер-министр Пашинян, рассуждая, сумеет ли он договориться с Эрдоганом», – считает историк.

По его словам, Эрдоган ведет мудрую политику, которая позволит решить проблему мирным путем. «Войны, скорее всего, не будет. Во-первых, потому что она не выгодна Турции. Во-вторых, она не выгодна всему тюркскому миру. На кону огромный и перспективный проект от Анкары до Якутска, и ставить его в зависимость от осуждения территориальных захватов и нарушения международно признанных границ никому не нужно. Ведь смысл данного проекта – объединение стран, движение инвестиций и свободное общение торговцев. Зачем возводить ему барьеры и ожидать ввода санкций?

Сам по себе этот коридор не нужен. Если не строить великую тюркскую дорогу, торговую дорогу, экономическую и политическую, от Анкары до Баку и дальше до Центральной Азии, то коридор этот не нужен. Соответственно, его открытие будет подчинено именно задачам осуществления пантуранского проекта. Соответственно, он будет решаться мирным путем. И мы видим, что уже есть два альтернативных маршрута. И поэтому перспективы Южного Кавказа можно считать очень даже хорошими и, скорее всего, дело обойдется без военных действий», – заявляет Чернышевский.

«И не зря сейчас вся Турция заговорила о нахчыванском Зангезурском пути.

Это очень большое дело. Интересно будет наблюдать, за именно мирным решением этого вопроса, потому что за военным мы уже наблюдали. Была блистательно осуществлена военно-политическая операция. Две войны – почти по Бисмарку, когда все против, кроме Турции, а Азербайджан добивается своего. Великолепный результат, который войдет в мировую историю

Но сейчас стоит еще более интересная задача – задача мирной реализации полученных выгод. Думаю, и здесь она будет решена, и появится еще один пример того, как можно решать подобные грандиозные задачи континентального масштаба», – выражает он уверенность.

«Особенно это будет наглядно видно на фоне крушения бездарно руководимого Евразийского проекта. Потому что нельзя в 21-м веке действовать методами 17-го, когда мы видим примитивное управление Москвы против современного подхода Анкары и Баку при том, что они между собой не конкурируют.

Это можно констатировать даже с некоторой доброй завистью к азербайджанскому народу и пожелать Азербайджану успехов в осуществлении его далеких замыслов, которые в итоге приведут к процветанию самого Азербайджана», – подытожил Чернышевский.

