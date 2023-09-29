Си уверен в воссоединении Китая с Тайванем

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Воссоединение Китая с Тайванем неизбежно и помешать этому не сможет никакая сила. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приёме по случаю 74-й годовщины основания республики.

«Мы должны придерживаться принципа «одного Китая» и «Консенсуса 1992 года», — отметил китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, в частности, следует укреплять отношения между материковой и островной частью КНР, а также интегрировано развивать оба берега Тайваньского пролива. Кроме того, важно защищать интересы китайского народа и продвигать его благополучие, добавил он